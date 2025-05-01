Babacan: TRT Milletin Varlığıdır, Adil Yayıncılık Yapmalıdır

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "TRT milletin varlığıdır. TRT yıllarca, kurulduğundan sonra, yıllarca olduğu gibi, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır. Çünkü devletin kanalıdır. Milletin kanalıdır. Sayın Erdoğan'ın şahsi kanalı ya da yandaşlarının kanalı değildir. TRT'ye pay ödüyorsak, TRT de beni bir kere bile yayına davet etmediyse doğru düzgün haberlerimizi yayınlamıyorsa benim hakkım var ve ben bu hakkımı helal etmiyorum." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TELE1 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT'nin kuruluş yıldönümü üzerine sorulan soruya Babacan şu yanıtı verdi:

"TRT milletin varlığıdır. TRT yıllarca, kurulduğundan sonra, yıllarca olduğu gibi, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır. Çünkü devletin kanalıdır. Milletin kanalıdır. Sayın Erdoğan'ın şahsi kanalı ya da yandaşlarının kanalı değildir. Dolayısıyla TRT olsun Anadolu Ajansı olsun, bu tür kuruluşların adil bir yayıncılık ilkesi izlemesi lazım. Bu kul hakkıdır, hak gaspıdır. Ben DEVA Partisi'nin Genel Başkanı olarak eğer Genel Merkezimizde büyük binamızda beş yıldır elektrik parası ödüyorsak ve buradan da TRT'ye pay ödüyorsak, TRT de beni bir kere bile yayına davet etmediyse doğru düzgün haberlerimizi yayınlamıyorsa benim hakkım var ve ben bu hakkımı helal etmiyorum. Hadi bakalım uğraşsınlar. Nasıl çözeceklerini düşünsünler ben hakkımı helal etmiyorum. DEVA Partisi'ne oy veren ya da AK Parti ve Erdoğan dışında başkalarına oy veren insanlar 'Ben de hakkımı helal etmiyorum' derse Sayın Erdoğan ne yapacak?"