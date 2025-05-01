Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
CHP'nin, 'Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi' iddiasına yalanlama

CHP'nin iddiasını görüntüler yalanladı! Direkt polisin üzerine sürmüş
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Babacan: TRT Milletin Varlığıdır, Adil Yayıncılık Yapmalıdır

Babacan: TRT Milletin Varlığıdır, Adil Yayıncılık Yapmalıdır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TRT'nin adil bir yayıncılık politikası izlemesi gerektiğini vurgulayarak, ''TRT milletin varlığıdır ve şahsi bir kanal olmamalıdır'' dedi. Babacan, TRT'ye pay ödendiği halde haberlerinin yayınlanmamasını eleştirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "TRT milletin varlığıdır. TRT yıllarca, kurulduğundan sonra, yıllarca olduğu gibi, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır. Çünkü devletin kanalıdır. Milletin kanalıdır. Sayın Erdoğan'ın şahsi kanalı ya da yandaşlarının kanalı değildir. TRT'ye pay ödüyorsak, TRT de beni bir kere bile yayına davet etmediyse doğru düzgün haberlerimizi yayınlamıyorsa benim hakkım var ve ben bu hakkımı helal etmiyorum." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TELE1 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT'nin kuruluş yıldönümü üzerine sorulan soruya Babacan şu yanıtı verdi:

"TRT milletin varlığıdır. TRT yıllarca, kurulduğundan sonra, yıllarca olduğu gibi, adil bir yayıncılık politikası izlemek zorundadır. Çünkü devletin kanalıdır. Milletin kanalıdır. Sayın Erdoğan'ın şahsi kanalı ya da yandaşlarının kanalı değildir. Dolayısıyla TRT olsun Anadolu Ajansı olsun, bu tür kuruluşların adil bir yayıncılık ilkesi izlemesi lazım. Bu kul hakkıdır, hak gaspıdır. Ben DEVA Partisi'nin Genel Başkanı olarak eğer Genel Merkezimizde büyük binamızda beş yıldır elektrik parası ödüyorsak ve buradan da TRT'ye pay ödüyorsak, TRT de beni bir kere bile yayına davet etmediyse doğru düzgün haberlerimizi yayınlamıyorsa benim hakkım var ve ben bu hakkımı helal etmiyorum. Hadi bakalım uğraşsınlar. Nasıl çözeceklerini düşünsünler ben hakkımı helal etmiyorum. DEVA Partisi'ne oy veren ya da AK Parti ve Erdoğan dışında başkalarına oy veren insanlar 'Ben de hakkımı helal etmiyorum' derse Sayın Erdoğan ne yapacak?"

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.