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Ali Babacan'dan 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı

Ali Babacan'dan 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, o gece kaybedilen on binlerce vatandaşın acısının hala taze olduğunu belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve millete başsağlığı diledi. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenleri anarak, "O gece kaybettiğimiz on binlerce vatandaşımızın acısı hala yüreğimizde. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Babacan, sosyal medya hesabından, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 27 yıl geçti. O gece kaybettiğimiz on binlerce vatandaşımızın acısı hala yüreğimizde. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA
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