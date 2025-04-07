Baba-Kız Trafik Polisi Ayrı Bir Gurur Kaynağı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde trafik polisi olan komiser Berkan Akkoyun, aynı mesleği yapan kızı Hilal Sena Şahin ile trafiği düzenliyor.

Meslekte 29 yılını dolduran 50 yaşındaki Akkoyun, İstanbul, Kocaeli, Artvin, Erzurum'da görev yaptıktan sonra 2019'da, kızı Hilal Sena Şahin'in göreve başladığı Afyonkarahisar'a atandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan Akkoyun, kendisi gibi trafik polisi olan kızıyla 6 yıldır görev yapıyor.

Akkoyun, AA muhabirine, polisliğe lise yıllarından beri ilgi duyduğunu, 29 yıldır büyük bir onurla mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Kendisinin teşvikiyle kızı Hilal'in de polis olduğunu ve 7 yıl önce Afyonkarahisar'da mesleğe adım attığını dile getiren Akkoyun, şöyle devam etti:

"Benim de 6 yıl önce Afyonkarahisar'a tayinim çıktı. Şimdi kızımla birlikte trafik polisi olarak görev yapıyoruz. Kızımla birlikte görev yapmaktan mutluyum. Mesleki tecrübelerimi ve anılarımı kızımla paylaşırım. Bazı işlemlerde tereddütleri olduğunda onunla konuşuyor, yardımcı oluyorum. 13 yaşındaki küçük kızım da 'Polis olacağım.' diyor, bakalım. Nasibinde varsa onun da her zaman yanındayım."

"Görenler, genelde şaşırıyor"

Trafik polisi Hilal Sena Şahin de küçük yaşta babası gibi üniforma giymek için polis olmaya heveslendiğini ifade etti.

Polislik sınavını kazanınca babasının kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Şahin, "7 yıldır trafik polisi olarak görev yapıyorum. Polis olduğum için çok gururluyum. Babam da eşim de polis. Aile boyu polis olduğumuz için ayrıca çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Bizim bu şekilde trafik polisi olduğumuzu görenler de genelde şaşırıyor. Bazıları da çok gurur verici olduğunu söylüyorlar. Babam da tecrübeli olduğu için meslekte bana yardımcı oluyor. İlerleyen yıllarda meslekte en iyi şekilde kendimi yetiştirip yurt dışında görev yapmayı hedefliyorum." diye konuştu.

"Babanın evladına rol model olması, mesleki anlamda bir başarıyı da ortaya koyuyor"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık ise emniyet teşkilatının çok büyük ve güçlü bir aile olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar'da 6 yıldır birlikte görev yapan baba ve kızının meslekte ayrı bir gurur kaynağı olduğuna dikkati çeken Yanık, "Bu iş sadece baba ve kızın meslek paylaşımı değil. Vatan sevgisi, görev aşkının ve disiplin duygusunun nesiller boyu aktarılması anlamına geliyor. Baba ile kızının arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Babanın evladına rol model olması, mesleki anlamda bir başarıyı da ortaya koyuyor. Babalar her zaman kızlarını çok sever ve onların sıkıntı, zorluk içerisinde olmasını istemez. Mesleğimiz zorlu olsa da içimizdeki görev aşkı her türlü sıkıntının üstesinden gelir." ifadesini kullandı.