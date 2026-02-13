Haberler

Gelibolu'da baba adaylarına yönelik ebeveynlik kursu düzenlendi

Gelibolu'da baba adaylarına yönelik ebeveynlik kursu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, baba adaylarına ebeveynliğe hazırlık ve bebek bakımı konularında kurs vermeye başladı. Eğitimlerde uygulamalı bilgiler sunulmakta ve ayrıca bağışıklama programı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce baba adaylarına yönelik ebeveynliğe hazırlık ve bebek bakımı konularında kurs verilmeye başlandı.

Müdürlük bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu Birimi tarafından baba adaylarına yönelik ebeveynliğe hazırlık ve bebek bakımı konularında kurs verilmeye başlandı.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde baba adaylarına bebek bakımı ve ebeveynliğe hazırlık konuları aktarıldı.

Ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Genişletilmiş Bağışıklama Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti