Gelibolu'da baba adaylarına yönelik ebeveynlik kursu düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, baba adaylarına ebeveynliğe hazırlık ve bebek bakımı konularında kurs vermeye başladı. Eğitimlerde uygulamalı bilgiler sunulmakta ve ayrıca bağışıklama programı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde baba adaylarına bebek bakımı ve ebeveynliğe hazırlık konuları aktarıldı.
Ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Genişletilmiş Bağışıklama Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel