Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Suriye'de Acil İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye yönelik acil insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Esed rejiminin sona ermesiyle Suriye'de bulunan Türk ve yerel çalışanlarıyla Halep, Hama, Humus, Şam ve Lazkiye gibi bölgelere giden vakıf, acil yardımları dağıtmaya başlayan ilk yardım kuruluşları arasında yer aldı.

Vakfın İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Serdar Eryılmaz, devrik rejimden devralınan bölgelerde keşif ve tespitlerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eryılmaz, nakdi yardım başta olmak üzere, konserve, un, gıda, battaniye ve kışlık yardımlara acil ihtiyaç olduğunu belirtti.

Eryılmaz, Halep, Hama ve Humus gibi bölgelerde halkın gündelik yaşama ve sosyal hayata hızlıca adapte olması, memleketine kesin dönüş yapan Suriyeliler için ihtiyaçların sağlanması, külliye, okul, cami, medrese, üniversite ile yaygın eğitim merkezleri gibi yapıların bir an önce aktif hale getirilmesi adına katkı yapacaklarını kaydetti.

Suriye'ye, 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana insani yardım, sosyal hizmetler, ayni ve nakdi yardımlar konusunda destek veren vakıf, İdlib'de ve Halep kırsallarında özellikle örgün ve yaygın eğitim faaliyetleriyle tanınıyor.

Toplamda 9 okul ve medrese, birçok cami ile mescit, Kur'an kursu ve gençlik merkezinin inşa, imar, tadilat, tefrişat ve işletmesini üstlenen vakıf, 10 binden fazla Suriyeli talebenin yetişmesine katkıda bulundu.