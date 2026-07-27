Aziz İhsan Aktaş davasında 57. duruşma tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 57. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanıklar ve avukatları savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Söz verilen bazı tutuksuz sanıklar, daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, sahte imza iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Tutuksuz sanıklar, eksik inceleme yapıldığı, özel belgede sahtecilik suçunun işlenmediği ve bu suçun unsurlarının oluşmadığı beyanında bulunarak, belediyede çalıştıkları dönemde herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını savundu.

Görev ve yetkilerinin bulunmadığı alanlarda suçlandıklarını ve herhangi bir kamu zararının meydana gelmediğinin dosya kapsamında sabit olduğunu iddia eden tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Herhangi bir örgüte üye olmadıklarını belirten sanıklar, üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraatlerini talep etti.

Sanıkların avukatları da dosya detaylı incelendiğinde müvekkillerine beraat kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, dosyada sadece görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve avukatlarının savunmalarının alınmadığını belirterek, yarın Akpolat ve avukatlarının savunma yapacaklarını söyledi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA