'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasında duruşma 13 Temmuz'a ertelendi

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasında duruşma, sanıkların ve avukatların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam etti. Görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara mahkemede, "Her karar aşamasında ailelerimiz heyecanla sizden çıkacak 'tahliye edildi' kelimesini beklediler. Her bir arkadaşımız için kendimiz tahliye olmuş gibi sevindik. Bende HTS yok, baz yok, hakkımda somut bir delil yok. En az 1 ayımız daha tutuklu geçecek" dedi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülüyor. Duruşmada sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmaları alındı.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

'TEK SUÇUM DEPREM BÖLGESİNE GİDİP DESTEK OLMAK HERHALDE'

Tutukluluk durumuna ilişkin söz alan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan, "13 aydır tutukluyum. Telefon dahil bütün dijitallerinin şifresini ben kendim verdim. Hakkımda da hiçbir delil bulunamadı. Tek suçum deprem bölgesine gidip destek olmak herhalde. Orada seçilen belediye başkanına destek olmak. 22 yıldır kamu görevlisiyim. Hiçbir kamu zararı oluşturmadım. Adıyaman'a gittiğimde belediye bana otel ayarlayabilirdi ama ben bir konteynerde kaldım. Kamu zararı oluşmaması için. Hiçbir şey yok ortada. Ben geçen hafta babamı kaybettim. Daha insan ne yaşayabilir ki? Ellerim kelepçeli babamın mezarına toprak attım" dedi.

'BELKİ BU SON SÖZLERİMİZ'

Tutuklu sanık Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Bir niyet okuma ile karşı karşıyayım. Her karar aşamasında ailelerimiz heyecanla sizden çıkacak 'tahliye edildi' kelimesini beklediler. Her bir arkadaşımız için kendimiz tahliye olmuş gibi sevindik. Bende HTS yok, baz yok, hakkımda somut bir delil yok. En az 1 ayımız daha tutuklu geçecek. Teşekkür ediyorum konuşma şansını verdiğiniz için. Belki bu son kürsü şansımız, son sözlerimiz. Bugüne kadar paylaşmamıştım, iltihaplı romatizma rahatsızlığım var. 35 yaşımdayım sağlıklı görünümüm var, ama emekleyerek yataktan çıktığım günleri biliyorum. En büyük düşmanı hareketsizlik ve sert zeminde oturmak. Ben aylardır plastik sandalyede oturuyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma 13 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi. Yarın, sanıkların dosya üzerinden tutukluluk durumunun değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı