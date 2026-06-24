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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 38. duruşması tamamlandı

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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı 38. duruşmada, aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da bulunduğu sanıkların avukatları beraat talep etti. Duruşma yarına ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, sanıklar ve avukatları cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Duruşmada söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Daha sonra suç örgütünün ihale aldığı Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve İSFALT'a ihale danışmanlığı yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Mustafa Mutlu'nun savunması alındı.

Sanık Mutlu, beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma, sanıkların cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar
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