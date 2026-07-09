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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 47. duruşması sona erdi

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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 47. duruşmasında, 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında olduğu 200 sanıktan bir kısmının avukatları beyanda bulundu. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken, duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın 47. duruşmasında bir kısım sanıkların avukatlarının beyanları alındı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanıkların avukatları cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Söz verilen bir kısım sanıkların avukatları, mütalaada müvekkilleri için beraat kararı istendiğini aktararak, savcılığın beraat talebine yönelik görüşüne uyduklarını söyledi.

Haklarında cezalandırma istenilen sanıkların avukatları ise mütalaadaki talepleri kabul etmediklerini belirterek, suçlamaları reddettiklerini kaydetti.

Avukatlar, söz konusu suç isnatlarını reddederek, müvekkillerinin kamu zararına neden olmadığını, iddiaların soyut ve dayanıksız olduğunu öne sürdü.

Maddi gerçeğe ulaşmak için hiç bir kuşkunun olmaması gerektiğini savunan avukatlar, mütalaanın varsayımlara dayandığını iddia etti.

Yarın dosya üzerinden yapılacak aylık tutukluluk incelemesine yönelik söz verilen tutuklu sanıklardan, görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, bir çukur içerisine atıldığını, çelişen ifadelerle ve soyut beyanlarla bu davanın parçası edildiğini öne sürdü.

Çaykara, "Her bir arkadaşımız için kendimiz tahliye olmuş gibi sevindik. Hüküm öncesi tahliye edeceğiniz umudum devam ediyor. Bugüne kadar paylaşmak istemiyordum. İltihaplı romatizma rahatsızlığım var. İlaçla tedavim gerekiyor. Tarifi zor bir hastalık. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, 13 aydır tutuklu olduğunu ve bu dosyada tek eylemden yargılandığını anlattı.

Kayhan, "Aleyhimde delil bulunamadı. Çok uzun bir tutukluluk süresi. 22 yıldır kamu görevlisiyim, hakkımda açılmış bir soruşturma yok. Hiçbir kamu zararına neden olmadım. İşlemediğim suçtan buradayım." dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin de 13 aydır tutuklu olduğunu, ceza yargılanmasının gerektirdiği tutuklu yargılanma şartlarını gerektiren hiçbir şeyin kalmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklar yerine tahliye talebinde bulunan avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, yarın dosya üzerinden aylık tutukluluk değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

Duruşma, 13 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
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