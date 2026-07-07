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Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının 14'üncü Günü Başladı

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İş insanı Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü ve belediye başkanlarına rüşvet iddialarıyla 200 sanıklı davanın karar duruşması Silivri'de devam ediyor. Duruşmaya 7 CHP'li belediye başkanı tutuklu olarak katılıyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşmasının 14'üncü günü başladı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının 14'üncü günü, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

Salona özel bir kısımdan girdiği için "VIP sanık" tepkilerine neden olan tutuksuz sanık Aktaş duruşmaya katılırken tutuklu sanıklardan ise yalnızca Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan katıldı. Duruşmada ilk olarak Serdar Ocak'ın avukatı savunma yaptı.

Kaynak: ANKA
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