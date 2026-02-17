Haberler

Azerbaycan, Suriye'de eğitim altyapısının inşa ve onarımına destek sağlayacak

Güncelleme:
Azerbaycan, Suriye ve ICESCO arasında yapılan anlaşmayla Suriye'deki eğitim altyapısının inşasına yönelik stratejik bir ortaklık kuruldu. Anlaşma, çocuklar ve gençler için güvenli ve modern bir eğitim ortamı oluşturma hedefini taşıyor.

Azerbaycan, Suriye ve İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ICESCO) arasında "Suriye'de eğitim altyapısının inşa ve onarımına yönelik stratejik ortaklık anlaşması" imzalandı.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Emin Amrullayev, ICESCO Genel Direktörü Salim bin Muhammed el-Malik ve Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya geldi.

Amrullayev, Malik ve Turko, "Suriye'de eğitim altyapısının yeniden inşasına yönelik stratejik ortaklık anlaşması"na imza attı.

Amrullayev, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın İslam dünyasında eğitim imkanlarının genişletilmesine ve eğitim altyapısının geliştirilmesine özel önem verdiğini belirtti.

Azerbaycan hükümetinin desteğiyle Suriye'de eğitim altyapısının yeniden inşasını hedefleyen bir proje gerçekleştireceklerini söyleyen Amrullayev, projenin Suriye'de çocuklar ve gençler için güvenli, modern ve nitelikli bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

ICESCO Genel Direktörü Malik de anlaşmanın Suriye'de eğitim altyapısının yeniden inşasına önemli katkı sunacağını, aynı zamanda İslam ülkeleri arasında işbirliğinin ve dayanışmanın güçlenmesine hizmet edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
