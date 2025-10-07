Haberler

Azerbaycan'ın Gebele şehrinde "Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi" başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev da yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.

Zirvede, Gebele bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ve TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine dair Karar imzalanacak.

Liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla katıldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
