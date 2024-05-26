Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Maltepe'de kutlandı
Maltepe'de düzenlenen etkinlikte Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı. İSTAD tarafından düzenlenen programda şarkıcı Ferid Şerifov sahne aldı. İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğini vurgulayarak, gelecekte de bu kardeşliğin devam edeceğini belirtti.
Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümünü dolayısıyla Maltepe'de etkinlik düzenlendi.
Maltepe Belediyesi Seyirtepe Sosyal Tesislerinde, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından düzenlenen programda şarkıcı Ferid Şerifov bazı eserleri seslendirdi.
İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği ve dayanışmasının asırlara dayandığını söyledi.
Bu kardeşliğin gelecekte de en üst düzeyde devam edeceğini dile getiren Karakoyunlu, "Yüzde 20'si işgal altında kalan toprakları, 44 gün+23 saatlik bir zaman diliminde kahramanlık dolu mücadele sonucu vatan topraklarına katan, 106 yıl önce bağımsız Azerbaycan'ın temelini atan soydaşlarımızı, kardeşlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." dedi. ???????