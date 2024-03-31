81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Azerbaycan'daki Türk STK'larından 'Birlik ve Kardeşlik İftarı'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'daki Türk sivil toplum kuruluşları (STK), "Birlik ve Kardeşlik İftarı"nda bir araya geldi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin himayesinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB), Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu ile Trabzon İşadamları Platformu (TİAP) tarafından Bakü'de ortaklaşa iftar programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş insanları, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazana başta Gazze olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan katliamlar nedeniyle buruk ve hüzünlü girdiklerini söyledi.

Ramazan ayının tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Bağcı, Türkiye'nin gerek yakın çevresinde gerek uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla dış politikasını, kurucu felsefesini oluşturan "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi doğrusunda yürüttüğünü belirtti.

Bağcı, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek ve milli dış politikamızı etkin biçimde yürütmek üzere çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz." dedi.

Dünyadaki değişim ve dönüşüm sürecinden bahseden Bağcı, farklı bölgelerde ortaya çıkan krizlerin, küresel ve bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini, uluslararası güvenlik ortamını daha da karmaşık hale getirdiğini kaydetti.

Bağcı, değişim süreçlerinin etkilerinin ve yaşanan krizlerin yansımalarının yoğun şekilde hissedildiği coğrafyanın merkezinde yer alan Türkiye'nin, zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Türkiye olarak haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki kazanan Filistin olacak. Vicdanını, merhametini yitirmiş adaletsiz dünyaya itirazımızı yüksek sesle sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Bağcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyükelçilik olarak, vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın devletimizin hizmetlerine erişimlerinin artırılması ve kolaylaştırması, hukuki ve sosyal desteklerde rehberlik edilerek doğru bilgilendirilmeleri, hizmetlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi, bölgesel fırsatlar bağlamında iş insanlarımızın bilgilendirilmeleri, ülkemizin mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirerek yeni pazarlara girilmesi için katkı sağlanması, ülkemizle ve kardeş Azerbaycan'la kültürel bağlarımızın güçlendirilerek derinleştirilmesi için hizmet vermekteyiz."

Bağcı, Türkiye'nin diplomatik misyonu ile dünyada en geniş misyon ağına sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı bir dış politika anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'nda sahada ve masada güçlü bir Türkiye vardır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, Türkiye Yüzyılı'nda yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecektir. Gerek ikili ilişkilerde gerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gerek üye olduğumuz tüm dost ve kardeş uluslararası teşkilatlarda temel ilkemiz, birliğimiz, gücümüzdür. Bu kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürüyoruz."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan İftar Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI | 2024 Yerel Seçimlerinde sandıkların yüzde kaçı açıldı? 2024 KIRŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırşehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KIRKLARELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırklareli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BURSA İNEGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa İnegöl'de hangi parti, kim önde? Alper Taban mı, Hasan Eroğlu mu kazanıyor? 31 MART 2024 BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI | Bahçelievler'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Bahçelievler Yerel Seçim sonuçları! 2024 BURSA HARMANCIK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Harmancık'ta hangi parti, kim önde? Yılmaz Ataş mı, Haşim Ali Arıkan mı kazanıyor? 2024 KIRIKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırıkkale'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları! 2024 BURSA GÜRSU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gürsu'da hangi parti, kim önde? Mustafa Işık mı, Haşim Öztürk mü kazanıyor? 2024 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kars'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Avcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Avcılar Yerel Seçim sonuçları! 2024 BURSA GEMLİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gemlik'te hangi parti, kim önde? Refik Yılmaz mı, Şükrü Deviren mi kazanıyor? 2024 EYÜPSULTAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Eyüpsultan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Denizli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Bağcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Bağcılar Yerel Seçim sonuçları!
title