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Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi Birinci Parti Oldu

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Azerbaycan'da yapılan Milli Meclis seçimlerinde iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) birinci parti oldu. İlk sonuçlara göre YAP, 125 sandalyeli mecliste 68 sandalye kazandı.

(BAKÜ - ANKARA) - Azerbaycan'da dün yapılan Milli Meclis seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) birinci parti oldu. İlham Alivev'in başkanlığındaki YAP, ilk sonuçlara göre 125 sandalyeli mecliste 68 sandalye kazandı.

Azerbaycan'da dün seçmenler milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. İlk sonuçları göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) seçim yarışından birinci parti olarak çıktı. Oyların yüzde 91'inin sayıldığı henüz resmi nitelik kazanmamış ilk sonuçlara göre, YAP, Ulusal Meclis'teki 125 koltuktan 68'ini kazandı. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Panahov, 125 seçim bölgesinde 5 bin 895 sandık noktasından gelen sonuçlara göre bağımsız 44 adayın Milli Meclis seçimlerini kazandığını geri kalan adayların ise diğer siyasi partilerden olduğunu bildirdi.

Panahov, 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen bulunan Azerbaycan'da seçimlere katılım oranının yüzde 37.27 olarak kaydedildiğini aktardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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