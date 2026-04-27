Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2026" tatbikatı başladı

Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "TurAz Kartalı 2026" adlı tatbikatın resmi açılış töreni düzenlendi.

Türk ve Azerbaycanlı subayların katıldığı törende, İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı okundu, şehitler saygı duruşuyla anıldı. Törende, tatbikatın amaç ve kapsamına ilişkin brifing verildi.

Tatbikat ile iki ülkenin müşterek hava operasyonlarının planlanması ve icrası konusunda karşılıklı deneyim paylaşımını artırmak, personelin profesyonel seviyesini yükseltmek ve operasyonel koordinasyonu güçlendirmek hedefleniyor.