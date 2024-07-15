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Bakü'de FETÖ şehitleri için anma programı düzenlendi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanlar için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından anma programı düzenlendi. Programda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanlar için anma program yapıldı.

Program, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan ve şehitler için dualar edilen programda, Din Hizmetleri Müşaviri Açık vaaz verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Cahit Bağcı Azerbaycan Türkiye Bakü Güncel Haberler

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