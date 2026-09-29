Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Pezeşkiyan'ı doğum gününde telefonla kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı telefonla arayarak doğum günü dolayısıyla kutladı. Pezeşkiyan teşekkür etti; liderler Bişkek'teki görüşmeyi hatırladı, Azerbaycan hükümetinden bir heyetin İran'da olduğu belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Pezeşkiyan'ı telefonla aradı.

Aliyev, Pezeşkiyan'ı doğum günü dolayısıyla kutlayarak sağlık, uzun ömür ve görevinde başarılar diledi.

Pezeşkiyan da gösterdiği ilgi ve tebrik dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Liderler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptıkları son görüşmeyi ve bu görüşmede ele alınan konuları memnuniyetle hatırladı.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan hükümetinden bir heyetin halihazırda İran'da bulunduğu ve ikili ilişkilerin gündemindeki konulara ilişkin görüşmeler yapıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Yasa dışı bahis siteleri mercek altında! 3 yılda tam 4,1 milyar liralık işlem hacmine 30 gözaltı

9 yasa dışı bahis sitesi radarda! Dudak uçuklatan işlem hacmi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak

Türk futbolunda deprem: Soruları böyle vermişler
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

Savaş giderek şiddetleniyor! Ülke genelinde seferberlik ilan edildi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

Kabine'den milyarlık vurgunla ilgili gözdağı! Mesaj çok net
Montella 'İstifa yok' dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu

Montella "İstifa yok" dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü

Patronu tutuklanan holdingde büyük kriz: Borcunu ödeyemedi

Mersin'de otizmli Kuzey'e şiddet davası Ağır Ceza'ya taşındı! Öğretmen: Çocuğa bir şey öğretmek pişmanlığım oldu

Otizmli çocuğa şiddet davası büyüdü! Öğretmen: Pişmanlığım oldu