Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iran lideri Ali Hamaney'in vefatı sonrası müstakbel lider Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı iletmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine dair umutlarını ifade etmiştir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına seçilen Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, Ali Hamaney'in vefatı dolayısıyla taziyelerini belirtti.

Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak iyi komşuluk ve dostluk ortamında yaşamış iki halkın iradesinden kaynaklandığını aktaran Aliyev, "Devletlerarası ilişkilerimizin halklarımızın menfaatlerine uygun olarak karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde gelişmesi adına birlikte çaba göstereceğimize umutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu yüksek göreve atanmanız dolayısıyla sizi tebrik ediyor, dost ve kardeş İran halkına barış ve huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

