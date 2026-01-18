Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 20 Ocak şehitlerini andı

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret ederek ülkesinde bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, 20 Ocak şehitlerinin mezarlarının bulunduğu Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

Aliyev, Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı tören sonrasında Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

"Kanlı Ocak"

1990 yılının başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.

Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hıyabanı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
