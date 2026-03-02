Haberler

İki otomobil çarpıştı; 6 yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Ayvalık ilçesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 10 ATU 131 plakalı otomobil ile 17 ES 184 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
