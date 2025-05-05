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Ayvalık'ta Kereste Deposunda Yangın Çıktı

Ayvalık'ta Kereste Deposunda Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki kereste deposunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, çevre ilçelerden de ekipler sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınova Mahallesi'nde bulunan kereste deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinin yanı sıra Edremit, Burhaniye ve Gömeç'ten de ekipler sevk edildi.

11 itfaiye aracı ve yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibine vatandaşlar da destek verdi.

Kereste imalathanesinin zarar gördüğü yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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