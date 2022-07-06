Ayvalık'ta havai fişek yasağı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık'ta havai fişek yasağı

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Evren - Güncel
 - Güncelleme:
Ayvalık'ta havai fişek yasağı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Balıkesir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 27 Haziran tarihli kararıyla Ayvalık genelinde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı. Ayvalık Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri ile ormanlık alanın iç içe olması nedeniyle düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklanmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title