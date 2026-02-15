Haberler

Ayvalık'ta fırtına nedeniyle deniz taştı, sokaklar suyla doldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen fırtına, Cunda Adası'nda sahilin arkasındaki sokaklara deniz suyu taşıyarak geçişi kapattı. Fırtına zaman zaman 90 kilometre hıza ulaştı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde fırtına nedeniyle taşan deniz suyu sahilin hemen arkasındaki sokaklara kadar ulaşıp, geçişi kapattı.

Ayvalık'ta bugün öğle saatlerinde fırtına çıktı. Zaman zaman etkisini arttıran fırtına, sahil kesimlerinde özellikle Cunda Adası'nda yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle dalgalar sahili dövdü. Cunda Adası'nda güneyli yönlerden esen ve hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle taşan deniz suyu sahilin hemen arkasındaki sokaklara kadar ulaştı. Dolan sular sokakları geçişe kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
