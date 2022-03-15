Ayvalık'ta bakım çalışmaları, yol kenarları ve yeşil alan temizliğine aralıksız devam ediyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatlarıyla ilçeye her yıl yeni yeşil alanlar kazandıran ekipler, mevcut yeşil alanlarda da bakım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ergin; "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçedeki mevcut parklarda daha önce mevsim çiçekleri ekimi gerçekleştirirken, şimdi de palmiye ve çam ağaçlarının budama çalışmalarını gerçekleştirerek parkları ve yeşil alanları yaza hazırlıyor" dedi.

En iyi temizliğin kirletmemek olduğu bilincini vurgulayan Başkan Ergin; "Ekiplerimiz Ayvalık genelinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yaz sezonunda nüfusunun çok üstünde misafirini ağırlayan Ayvalık'ta, yaz sezonu öncesi de hazırlık çalışmaları devam ediyor. Daha güzel bir Ayvalık için çalışan tüm mesai arkadaşlarımın eline sağlık" dedi.

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