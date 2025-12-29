Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-6" ve "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, botta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.