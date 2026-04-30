Ayvalık açıklarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda ve sonraki süreçte gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon

İçişleri Bakanlığı dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ayvalık açıklarında operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ve botlarla tespit edilen bir tekneye yönelik operasyonda 158 kilogram skunk ele geçirildiği ve 2 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.