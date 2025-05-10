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Ayvalık Açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen bir lastik botta 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi de gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 13'ü çocuk, 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na doğru hareket halindeki lastik botta bir grup göçmenin olduğu tespit edildi.

Ekipler, 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişiyi yakalayıp karaya çıkarttı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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