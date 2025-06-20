Ayvalık'a Yeni Fen Lisesi 2025-2026 Döneminde Hizmete Açılacak

Ayvalık'a Yeni Fen Lisesi 2025-2026 Döneminde Hizmete Açılacak
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Zeynep Perkit Fen Lisesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete gireceği ve 60 öğrenci alacağı bildirildi. Ak Parti ve MHP'li yöneticiler, okulun ilçeye değer katacağını ve eğitimde ivme kazandıracağını belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağı bildirildi.

Ak Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, yaptığı açıklamada, fen lisesinin 2025-2026 döneminde 60 öğrenci alacağını söyledi.

Okulun, ilçeye değer katacağını belirten Akın, "Kentimize eğitim öğretim alanında çok büyük bir ivme kazandıracak olan okulumuzun öncelikle vücut bulmasına sebep olan ve merhum ablası Zeynep Perkit adına böylesi bir eseri inşa eden kıymetli hayırseverimiz Zeliha Perkit hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Akın okulun fen lisesi olarak kimlik kazanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz içindir. Ayvalık'a hayırlı olsun." dedi.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı da ilçeye bir fen lisesinin kazandırılması için AK Parti İlçe Başkanı Betül Akın ile uzun mesailer harcadıklarını belirterek, "Hayırsever Zeliha Perkit'in inşa ettirip, tüm donanımını da üstlendiği bu okulun, fen lisesine dönüştürülmesini sağladık. Böylesi bir okulun Ayvalık'a kazandırılmasına destek ve emek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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Yorumlar (1)

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