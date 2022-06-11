Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (3) - Haberler

Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (3)
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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TUTUKLANDIİzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürülen Ali İhsan Kılıç (62), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürülen Ali İhsan Kılıç (62), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kılıç'ın burada verdiği ifadede Köşek ailesiyle sokak köpeği konusunda zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını, olay günü de Köşek ailesinin beslediği sokak köpeklerinden birinin torununu korkuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kılıç'ın, olay anında şekerinin yükseldiğini ve olay anını da hatırlamadığı söylediği aktarıldı. Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel