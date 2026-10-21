Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AYM, Yeni Parti'nin sicilden terkin talebini oy çokluğuyla reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYM, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğü ile sicilden terkin talebini oy çokluğuyla reddetti. Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca AYM'ye gönderilen dosyada Yeni Parti savunmasını sunmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), " Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini oy çokluğuyla reddetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Yeni Parti'nin ismine ilişkin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık iddiasıyla yapılan başvuruyu görüştü.

Gündem toplantısı sonucu AYM, başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

Yeni Parti'ye savunma için bir ay süre tanınmıştı

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı.

Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.

Kaynak: AA
Bu haber 233 sitede yayınlandı.
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak bir türlü bulunamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Sesi titreye titreye konuştu, Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
Konya'da 1 yaşındaki bebek ablasının oynadığı cevizi yuttu! Akciğerinden sabaha kadar süren ameliyatla çıkarıldı

1 yaşındaki bebek bir anda soluksuz kaldı! Akciğerinden o çıktı
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı

Geceye damga vuran görüntü! Sen bu hallere nasıl düştün?