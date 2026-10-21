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AYM, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğü talebini oy çokluğuyla reddetti

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AYM, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğü talebini oy çokluğuyla reddetti
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Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesi talebini oy çokluğuyla reddetti. Talep, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvurusu sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca AYM'ye taşınmıştı.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talebinin reddine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık iddiasıyla Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu görüştü.

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.

YENİLİK PARTİSİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Yenilik Partisi'nin, YENİ Parti ile ilgili isim benzerliğine yönelik yaptığı başvurusunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde süre vermişti. Başsavcılık, sürenin bitmesinin ardından söz konusu talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Kaynak: ANKA
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