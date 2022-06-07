Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (3) - Haberler

Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (3) TOPRAĞA VERİLDİHatay'ın Samandağ ilçesinde, sokak ortasında cansız bedeni bulunan ve daha sonra cesedinin bulunduğu apartmanın çatısından düştüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan bilgisayar mühendisi Aylin Arslan'ın (31) cenazesi Tekebaşı Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde... TOPRAĞA VERİLDİ Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sokak ortasında cansız bedeni bulunan ve daha sonra cesedinin bulunduğu apartmanın çatısından düştüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan bilgisayar mühendisi Aylin Arslan'ın (31) cenazesi Tekebaşı Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kızın annesi Sevgi Arslan, cenazede ayakta durmakta zorlandı. Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - Güncel Tekebaşı Samandağ Hatay Güncel Haberler

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