Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (3) - Haberler

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Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (3)

Demirören Haber Ajansı - Ali Arslan - Güncel
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Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (3)

TOPRAĞA VERİLDİHatay'ın Samandağ ilçesinde, sokak ortasında cansız bedeni bulunan ve daha sonra cesedinin bulunduğu apartmanın çatısından düştüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan bilgisayar mühendisi Aylin Arslan'ın (31) cenazesi Tekebaşı Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde...

TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sokak ortasında cansız bedeni bulunan ve daha sonra cesedinin bulunduğu apartmanın çatısından düştüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan bilgisayar mühendisi Aylin Arslan'ın (31) cenazesi Tekebaşı Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kızın annesi Sevgi Arslan, cenazede ayakta durmakta zorlandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - Güncel

Tekebaşı Samandağ Hatay Güncel Haberler

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