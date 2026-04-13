Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası… Ayhan Bora Kaplan'ın Avukatından "Halit Turan Tanık Olarak Dinlensin" Talebi

Esra TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yeniden görülen davasının duruşmasında çapraz sorgusu yapılan müşteki sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, sanıkların ve sanık avukatlarının sorularının tamamına "Cevap vermiyorum" şeklinde yanıt verdi. Duruşmada Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'ın, "Ayhan Bora Kaplan Suç örgütü ile ilgili kendi sorumluluklarını örtmeye çalışan, sürekli başkalarını hedef alan Emniyetçiler günlerdir konuşuyor konuşma sırası bizde" şeklinde paylaşımını okuyan Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu, Turan'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı dosyaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının beşinci celsesi görülüyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada, Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır edildi.

Duruşma, müşteki sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın çapraz sorgusuyla başladı.

Savcı, Serdar Sertçelik'in ağabeyi ve ailesinin örgüt tarafından tehdit edildiğine dair bilginin iletilmesinin ardından, can güvenliğine yönelik hangi önlemlerin alındığını ve bu işlemlerin tutanağa geçirilip geçirilmediğini sordu.

Demircan, söz konusu tehdidin üst makamlara bildirildiğini, ayrıca Sertçelik'in ağabeyine herhangi bir sorun yaşaması halinde kendileriyle irtibata geçmesinin söylendiğini ifade etti ve ancak bu süreçte herhangi bir tutanak düzenlenmediğini belirtti.

Savcı, ayrıca Demircan'a, tutuklanıp tahliye edildikten sonra Serdar Sertçelik'le doğrudan ya da aracılar üzerinden temas kurup kurmadığını da sordu. Demircan ise "Olmadı, olması da mümkün değil" şeklinde yanıt verdi.

Demircan, "Gazeteciler Abdurrahman Şimşek, Zihni Çakır, Nedim Şener ve Halit Turan ile görüştünüz mü?" sorusunu da yanıtlamadı

Demircan da diğer müşteki sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Eski KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner gibi sanık avukatlarının hiçbir sorusuna yanıt vermedi.

Demircan sanık avukatlarının "Sorulara yanıt vermiyor olmanızın nedeni nedir" şeklindeki soruya da "Yanıt vermiyorum" cevabını verdi.

Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Rıdvan Şahin, "Başkanım, soruları yanıtlamıyorlar. Kaplan'ın sorularını siz sorar mısınız?" demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Hayır öyle bir durum olamaz. Ben dosyaya ilişkin sorularımı sordum" dedi.

Şahin, Demircan'a dosya ile ilgili basında yer alan haberleri kastederek, "Gazeteciler Abdurrahman Şimşek, Zihni Çakır, Nedim Şener ve Halit Turan ile görüştünüz mü?" diye sordu. Demircan soruyu yanıtlamadı.

Tanık dinleme taleplerine ilişkin ara kararda hüküm kurulacak

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'ın, "Ayhan Bora Kaplan Suç örgütü ile ilgili kendi sorumluluklarını örtmeye çalışan, sürekli başkalarını hedef alan Emniyetçiler günlerdir konuşuyor konuşma sırası bizde" şeklindeki sosyal medya paylaşımını okuyan Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu da "Turan'ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme Başkanı, tanık dinleme taleplerini duruşma sonunda ara karar ile bağlayacağını ifade etti.

"Eyyup Yıldız ile ilgili herhangi bir araştırma ve inceleme yaptınız mı?" sorusu

Ayhan Bora Kaplan'ın, "SS'lere girdim yani Süleyman Soylu ve Sadık Soylu, Fatih'e girdim…' şeklinde mesajlar atıyorsun gece 4'te. Eğer bu telefonun içeriğini siz hazırlamadıysanız bu mesaj nedir?", "Bizim dosyalarımızla ilgili ya da başka dosyalarla ilgili sahte ihbarlar yaptırıyor muydunuz", "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyup Yıldız ile ilgili herhangi bir araştırma ve inceleme yaptınız mı?" şeklindeki sorularına da "Cevap vermiyorum" diyerek yanıt vermedi.

Dosyanın M7 kod adlı gizli tanığı ve sanığı olan Serdar Sertçelik de Demircan'a, "Söylediklerinizi yapmadığım için abimi kara para aklama operasyonunda gözaltına aldınız mı?", "Abim gözaltındayken benimle konuştuktan sonra ve ben 'tamam istediğinizi yapacağım' dedikten sonra abimi serbest bıraktınız mı?", "Nurullah Kopuk'u benim yanıma gönderdiğinizi kabul ettiniz. Polis olmayan birisi ile böyle çalışmanız doğru mu?", "Ahmet Yıkılmaz ve Yüksel Kocaman aleyhinde bilgi vermemi istemenizin sebebi nedir?" sorularını yöneltti. Demircan bu soruları da yanıtsız bıraktı.

Duruşmaya saat 13.30'a kadar verildi.

