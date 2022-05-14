Ayhan Barut'tan İktidara Çağrı: Üreticiyi ve Tarımı Destekleyin - Haberler

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde iktidara üreticiyi ve tarımı destekleme çağrısı yaptı. Barut, 2002 yılında 2,5 milyar TL olan üreticilerin borcunun bugün 190 milyar TL'yi aştığına, Cumhuriyet tarihinde ilk kez üretim sahalarının 20 milyon hektarın altına düştüğüne dikkat çekti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Barut, şöyle konuştu:

"Milli ekonominin temeli ziraattır. 'Milletin efendisi köylüdür, çiftçidir' diyen Ulu Önderimiz Atatürk'ü özlemle anarken; her gün borç batağı altında ezilen, üretimden uzaklaştırılan, desteklenmediği için tarımdan kopartılan üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

"ÜRETİCİLER BUGÜNLERİ BURUK ŞEKİLDE KUTLAMAKTADIR"

Ellerinin değdiği her şeyi güzelleştiren, alnın terini toprağa akıtan, toprağı yoğuran ülkemiz üreticileri bugünleri buruk şekilde kutlamaktadır. 2002 yılında üretici borçlarımız toplamda iki buçuk milyar TL iken AK iktidarı işbaşına geldiğinde bu dönemde 190 milyar TL'yi aşmış durumdadır. Yine AKP iktidarı döneminde çiftçi sayımız iki milyon 800 binken, 800 bin üretici tarımdan kopartılmış, iki milyon seviyelerine düşmüştür. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu dönemde üretim sahalarımız 20 milyon hektarın altına kadar gerilemiştir. İşte bu nedenlerle üreticilerimiz için 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü değil buruk ve üzüntülü günleri yaşamaktadır. AKP iktidarına çağrı yapalım: Üretimi destekleyin, tarımı destekleyin. Aynı zamanda tüketiciyi desteklemiş olursunuz."