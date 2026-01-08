Aydın Valiliğinden "hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı" iddialarına ilişkin açıklama

Aydın Valiliği, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte vatandaşlara domuz eti yedirdiği yönündeki iddiaların 2015 yılına ait olduğunu, o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte vatandaşlara 500 kilogram domuz eti yedirdiği yönündeki haberlerin, kamuoyunda iddia edilen eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış algıya yol açtığının görüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemelerde iddianın 2015 yılına ait olduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, iddia edilen olayla ilgili olarak o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, iddiada adı geçen C.C. hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde denetimler gerçekleştirildiği, bu denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edildiği bildirildi.

Tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin Valilik koordinasyonunda il genelinde titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.