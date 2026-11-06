Aydın Söke'de 2003'te kaybolan kadın davasında 7 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğrul'un 23 yıl önce kaybolmasına ilişkin kızı Hülya Yıldız'ın yeniden müracaatta bulunması üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA