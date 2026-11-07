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Aydın Kuşadası'nda mobilya fabrikası deposundaki yangın rüzgarla büyüyor

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yaylaköy Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Yaylaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA
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