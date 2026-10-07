Haberler

Aydın İncirliova'da kadını tüfekle ağır yaralayan şüpheli dronla yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İncirliova'da kadını tüfekle ağır yaralayan şüpheli dronla yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı kadını tüfekle ağır yaralayıp kaçan şüpheli, zeytinlik alanda dron destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İncirliova ilçesinde, birlikte yaşadığı Emel B.'yi tüfekle vurarak ağır yaralayıp kaçan Salih S.'nin aracını, polis ekipleri takibe aldı. Salih S., bir süre sonra araçtan inip, elindeki tüfekle yaya olarak zeytinlik alana saklandı. Olay yerine asayiş ekipleri, Özel Harekat polisleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ekipleri sevk edildi. Salih S., dron destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

Harekete geçtiler! İsrail'in rezilliği cevapsız kalmadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?
Rusya 70 füzeyle vurdu, en az 11 ölü! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi

Ukrayna'ya 70 füze yağdı! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

Mourinho'nun başı dertte! Arda için kritik karar
İstanbul'da lisede bıçaklı kavga! 16 yaşındaki öğrenci 2 arkadaşını yaraladı

Lisede kavga! 16 yaşındaki öğrenci arkadaşlarına bıçakla saldırdı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali

66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu

İnce'nin bir öngörüsü daha gerçek oldu