Aydın İncirliova'da kadını pompalı tüfekle vuran zanlı özel harekatla yakalandı

Aydın İncirliova'da kadını pompalı tüfekle vuran zanlı özel harekatla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İncirliova'da birlikte yaşadığı kadına pompalı tüfekle ateş eden zanlı, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı. Yaralanan kadının Aydın Şehir Hastanesinde hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde erkek arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde S.S. ve birlikte yaşadığı E.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. pompalı tüfekle kadına ateş etti.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.B. ambulansla Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüphelinin Gerenkova Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
S.S, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.