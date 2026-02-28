Haberler

Nazilli'de park halindeyken yangın çıkan 2 araç kullanılamaz hale geldi

Nazilli'de park halindeyken yangın çıkan 2 araç kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, kısa sürede başka bir otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, iki araç kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta ve otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bozyurt Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler başka bir otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
