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Aydın'ın Kuşadası'na yanaşan 4 kruvaziyer 8 bin 767 turist getirdi

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Aydın'ın Kuşadası'na yanaşan 4 kruvaziyer 8 bin 767 turist getirdi
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Kuşadası Ege Port Limanı'na Bermuda, Bahamalar, Norveç ve Malta bayraklı 4 kruvaziyer yanaştı. Gemilerden inen 8 bin 767 turistin bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, tur programına katılmayanlar ise Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer 8 bin 767 turist getirdi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Sun Princess", Bahamalar bayraklı "Star Legend", Norveç bayraklı "Viking Neptune" ve Malta bayraklı "Celebrity Ascent" gemileri yanaştı.

Kruvaziyerlerden 8 bin 767 turist indi.

Çoğunluğu ABD vatandaşı olan yolculardan bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Tur programına katılmayan diğer turistler ise Kuşadası merkezinde gezerek alışveriş yaptı.

Kaynak: AA
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