Aydın İl Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanları İçin Farkındalık Çalışması Yaptı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayıp, Atatürk kent Meydanı'nda farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personelleri ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle "Can Dostlar İçin Bir Kap Su" mottosuyla Atatürk Kent Meydanı'nda stant açıldı. "Su Her Canlı İçin Hayattır" mottosuyla da vatandaşlara bilgilendirmeler yapılırken, sokak hayvanlarına verilmesi için ücretsiz mama dağıtıldı, standı ziyaret eden çocuklara jandarma boyama kitapları hediye edildi.

Hayvan Hakları Dernek üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bilgilendirmelerin yanı sır, Emniyet ve Jandarma olarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla hayata geçirilen HAYDİ mobil aplikasyonunun tanıtımı gerçekleştirildi. - AYDIN