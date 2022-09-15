Aydın haberleri! Çine'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Aydın haberi: Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde M.K'ya ait evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Söz konusu adres ile boş arsada yapılan aramada 4 Hint keneviri, 80 gram esrar, 1 av tüfeği ve 9 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Çine Güncel Haberler

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