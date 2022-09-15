Aydın haberleri! Çine'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Aydın haberi: Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde M.K'ya ait evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Söz konusu adres ile boş arsada yapılan aramada 4 Hint keneviri, 80 gram esrar, 1 av tüfeği ve 9 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel