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Aydın haberleri! Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

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Aydın haberleri! Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Aydın haber: Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.

Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Şener Alevci - Güncel

Koçarlı Aydın Güncel Haberler

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