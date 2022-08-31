Aydın haberleri! Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü Güncel Haberler Aydın haber: Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı. Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Şener Alevci Koçarlı Aydın Güncel Haberler

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