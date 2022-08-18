Aydın haberi! Kuşadası'nda 114 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Aydın haber: AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından can salları ile Türk kara sularına geri itilen 114 göçmen kurtarıldı. AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından can salları ile Türk kara sularına geri itilen 114 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 12.20'de Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 6 can salı içerisindeki toplam 114 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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