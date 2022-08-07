Aydın gündem: Çine'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Aydın gündem: Çine'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın haberleri... Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

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Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'dan Muğla yönüne ilerleyen Pelin Ayan (29) yönetimindeki 17 ACR 178 plakalı otomobil, Eskiçine Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayan, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

İtfaiye Muğla Aydın Güncel Haberler

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