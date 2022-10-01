Aydın gündem haberleri: Çine'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Gelen Aydın haberlerine göre Aydın'ın Çine ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın Çine ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Muğla'dan Aydın yönüne giden Mustafa Koca (47) yönetimindeki 09 LV 576 plakalı hafif ticari araç, Eskiçine Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanarak Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Koca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı Mustafa Koca Tragger Muğla Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın gündem haberleri: Çine'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.