Aydın gündem haberleri... Aydın'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Aydın haberler: Aydın'ın Çine ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Aydın'ın Çine ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaptıkları sırada şüphe üzerine O.A'yı durdurdu. Şüphelinin GBT sorgusunda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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