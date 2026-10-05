Aydın Germencik'te babasını bıçaklayan oğlu, babasının ölümüne yol açtı ve yakalandı

Aydın Germencik'te babasını bıçaklayan oğlu, babasının ölümüne yol açtı ve yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, oğluyla evinde tartıştığı sırada bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamazken, olayın ardından kaçan oğlu emniyet ekiplerince yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet K. (49) ile oğlu H.K. (25) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, babasını bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA